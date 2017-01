Hollywood nominiert Drehbücher – “La La Land” und “Arrival”

Damien Chazelle verfasste Drehbuch zu "La La Land" - © APA (AFP)

Die Musical-Romanze “La La Land” und der Science-Fiction-Film “Arrival” sind für die diesjährigen Auszeichnungen von Hollywoods Drehbuchautoren nominiert. Der Verband Writers Guild of America gab die Auswahl der Kandidaten bekannt. Die Trophäen werden am 19. Februar bei Feiern in New York und Los Angeles vergeben.