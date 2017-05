Hollywood feiert sich selbst

Das Chinesische Theater am Hollywood Boulevard in Los Angeles zeigt nachts ab sofort nicht nur Filme auf der Leinwand, es wird zur Leinwand. Alle 30 Minuten flackern in einer Montage klassische Streifen von “Citizen Kane” über “King Kong” bis zu “The Godfather” über die Fassade, zeigen aber auch deren visuell aufbereitete Details selbst.

Damit feiert das bekannte Gebäude im Pagodenstil seinen 90. Geburtstag, 1927 wurde es eröffnet, mit einer Filmpremiere, versteht sich.

Die aktuellen Projektionen nutzen eine 3D-Technik, damit sich die Bewegtbilder perfekt in den architektonischen Hintergrund einfügen. Auch der Eingangsbereich ist in das Projekt “Hollywood Lights: The Magic of The Movies” einbezogen. Etliche Hollywood-Stars haben hier bekanntlich ihre Hand- und Fußabdrücke im Zement verewigt.

(Reuters)