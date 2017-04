Hollande will Macron wählen und damit Le Pen verhindern

Macron wäre außerdem “ein guter Partner für Deutschland”, weil er die Interessen Frankreichs und Europas gleichermaßen vertreten werde, sagte Hollande am Samstag am Rande des EU-Sondergipfels zum Brexit in Brüssel über seinen früheren Wirtschaftsminister. Mit Blick auf Le Pen sprach der scheidende Staatschef von einem “großen Risiko”, sollte die Rechtspopulistin in den Elysee-Palast einziehen. Le Pens Partei Front National warf er vor, ihr Ziel eines EU-Austritts “zu verschleiern”.

Bei der Wahl am 7. Mai gehe es um das Schicksal der Franzosen in Europa, sagte Hollande weiter. Die Franzosen hätten jeden Grund, in der EU zu bleiben. “Die Franzosen haben alles zu gewinnen, wenn sie in der Europäischen Union bleiben”, sagte Hollande bei seinem letzten EU-Gipfel als französischer Präsident.

Ohne die EU “gibt es keine Sicherungsmaßnahmen, keine Garantien, keinen Binnenmarkt mehr”, warnte Hollande. Ohne die EU gäbe es auch keine gemeinsame Währung mehr, was “ein Rückschlag und eine Gefahr für Frankreich” wäre.

Hollande äußerte sich kurz nach einer Ankündigung Le Pens, im Falle ihres Wahlsiegs den EU-kritischen Politiker Nicolas Dupont-Aignan zum französischen Premierminister nominieren. Um die Europaskepsis zu bekämpfen, müsse “Europa zur Lösung von Problemen werden, nicht zum Verursacher von Problemen”, sagte Hollande.

(APA/ag.)