Hollande begnadigte Frau nach Mord an gewalttätigem Ehemann

Der Fall hatte in Frankreich für großes Aufsehen gesorgt - © APA (AFP/Archiv)

Eine wegen Mordes an ihrem gewalttätigen Ehemann verurteilte Französin ist von Präsident François Hollande endgültig begnadigt worden. Die zu zehn Jahren Haft verurteilte Jacqueline Sauvage werde damit umgehend entlassen, teilte der Präsidentenpalast am Mittwoch in Paris mit. Der Fall hatte in Frankreich für großes Aufsehen und erhitzte Diskussionen gesorgt.