Hohenemser Museen als Reiseziele

Hohenems. Am kommenden Sonntag, den 2. Juli, und jeweils am ersten Sonntag im August und September öffnen 35 Museen in Vorarlberg und Liechtenstein ihre Türen für Kinder und deren Familien.

Seit mittlerweile zehn Jahren werden im Sommer Kinder zu kleinen Reiseleitern, die, ausgestattet mit Holzkoffer und Reisepass ihre Familien durch die Welt der Museen führen. Dabei gibt es viel zu entdecke, Reiseziele für Weltenbummelnde, für Geschichtenerzählende, für Kreative, Mutige, Neugierige und Forschende. Und auch diesen Sommer bieten sechs Museen bei „Reiseziel OUTDOOR“ tolle Routen mit vielen Überraschungen im Freien an.

Unter dem Motto Verborgenes im Jüdischen Viertel“ ist auch das Jüdische Museum Hohenems mit dabei. Auf der Tour durch die Emser Innenstadt können die kleinen Reiseleiter mit ihren Familien die Synagoge hören, das jüdische Armenhaus riechen, den Palast entdecken und das Gasthaus schmecken. Als Wegzehrung gibt es dazu Bagels mit Hummus. Zudem bietet das Jüdische Museum durchgehend Programm mit Führungen.

Unter dem Motto „Kornmahlen und Holzsägen“ beteiligt sich auch das weltweit einzigartige Mühlenmuseum Stoffels Säge-Mühle, Sägerstraße 11, an der Aktion Reiseziel Museum. In der Kategorie „Reiseziele für Geschichtenerzähler“ erzählt Ing. Bernd Amann Geschichten zur Säge und zur Mühle und ihren geheimen Bewohnern. Nach dem Film „Vom Korn zum Brot“ können die kleinen Besucher von Stoffels Säge-Mühle ein Wasserrad basteln oder einen ganz persönlichen Mehlsack gestalten. Und zum Abschluss gibt es noch eine eigene Mühle als Bastelbogen für zu Hause.

Das alles gibt es zu einem Eintrittspreis von lediglich einem Euro/Franken pro Person und Museum. Allerdings muss dazu ein „echter“ Museums-Reiseleiter die Familie begleitet. Ein solcher kann jedes Kind zwischen vier und zwölf Jahren werden. Voraussetzung ist auch der Vorarlberger Familienpass oder das Liechtensteinische Reiseziel-Ticket. Jedes Kind erhält beim ersten Museumsbesuch einen Reisekoffer aus Holz und einen Reisepass, mit dem es auch tolle Preise zu gewinnen gibt.