Hohenemser Literaturpreis an Selim Özdogan

Der 1971 in Köln geborene Selim Özdogan wird heuer mit dem Hohenemser Litarturpreis ausgezeichnet. - © Handout/Tim Bruening

Der mit 7.000 Euro dotierte “Hohenemser Literaturpreis für deutschsprachige AutorInnen nichtdeutscher Muttersprache” geht in diesem Jahr an Selim Özdogan. Der 1971 in Köln geborene Autor überzeugte die Jury mit seiner Erzählung “Geschichte ohne Papier”. Er wird die Auszeichnung am 24. Juni im Rahmen eines Festakts erhalten, teilte die Stadt Hohenems am Mittwoch in einer Aussendung mit.