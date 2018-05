Hohenemser Blumenfreunde wurden ausgezeichnet

Edith und Johannes Eigeldinger sind die euen Organisatoren des Hohenemser Blumenschmuck-Wettbewerbs

Bewertet wurden dabei 36 Teilnehmer in einer Kategorie, wobei der Großteil mit 22 auf „Blumenschmuck am Haus mit Vorgarten“ entfielen. In der Gattung „Gestaltung des Wohn- und Nutzgartens“ nahmen 8, beim „Blumenschmuck am Bauernhaus“ 2 teil. Drei Bewertungen entfielen auf die Kategorie „Sonderbewerb“ und eine auf „Blumenschmuck am Gasthaus und Hotel“. 55 Teilnehmer wurden in zwei Kategorien bewertet, 52 in „Blumenschmuck am Haus mit Vorgarten sowie Wohn- und Nutzgarten“ und drei in „Blumenschmuck am Bauernhaus und Wohn- und Nutzgarten“.