Hohenems unterliegt im ersten Test

Hohenems. (mima) Seit einigen Wochen bereitet sich das Eliteliga Team des SC Hohenems auf die neue Saison vor und bestritt am Wochenende nun das erste Testspiel.

Leichtes Spiel für Schweizer

Der erste Testgegner der Steinböcke war dabei das Team des SC Rheintal. Die Schweizer stehen bereits seit längerem im Training und haben auch schon einige Spiele in den Beinen. Für die Emser hingegen war es der erste Test und dementsprechend fehleranfällig war das Team von Trainer Heimo Lindner. Vor allem fehlte es noch an der Abstimmung und an der Spritzigkeit – und so hatten die Schweizer relativ leichtes Spiel. In einer meist einseitigen Partie feierten die Gäste aus Widnau einen klaren 9:0 Erfolg. Die gute Nachricht für die Emser jedoch, dass noch einige Zeit und vor allem Trainings und Testspiele bleiben um sich für die im Oktober beginnende Meisterschaft fit zu machen.

Mannschaftsstamm konnte gehalten werden

Der SC Hohenems wird dabei auch in der kommenden Saison wieder an der Eliteliga teilnehmen. Die Grafenstädter werden dabei in diesem Jahr das einzige Team aus Vorarlberg sein – neben fünf Vereinen aus Tirol. Das Ziel rund um Trainer Heimo Lindner ist dabei klar die Play-off Teilnahme, die in der vergangenen Saison knapp verpasst wurde. Dabei konnte auch der Stamm der Mannschaft gehalten werden und mit Fussenegger und Spannring zwei wertvolle Verstärkungen geholt werden. Saisonstart für die Emser Cracks ist am 21. Oktober mit dem Heimspiel gegen die Wattens Penguins. Alle Termine und Infos gibt es dazu auch auf www.eliteliga.info