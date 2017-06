Seit Montagabend vermisst - © Polizei

Die 17-jährige Ines Blaschzuck verließ am Montag gegen 22.00 Uhr das Wohnhaus in der Haldenstraße in Hohenems und gab ihrer Mutter gegenüber an, dass sie nur kurz zu einer in der Nähe wohnenden Freundin gehen wolle. Seither ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.