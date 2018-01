Hohenems: 13-Jährige von Auto angefahren - Zeugenaufruf

Eine 13-Jährige wurde am Donnerstagabend in Hohenems von einem Auto angefahren und dabei leicht verletzt.

Ein 13-jähriges Mädchen lief am 25.01.2018 um 21.50 Uhr in Hohenems auf der Jakob-Hannibal-Straße in Richtung Bahnhofstraße. Beim Überqueren der Bahnhofstraße in Richtung Andreas-Hofer-Straße wurde sie von einem bislang unbekannten Pkw-Lenker, welcher unmittelbar hinter ihr herfuhr und nach rechts in die Bahnhofstraße abbog, angefahren und leicht verletzt.