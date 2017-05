Hohe Haftstrafen für mutmaßliche Jihadisten in Salzburg

Die Urteile sind nicht rechtskräftig - © APA

Ein 26-jähriger Marokkaner und ein 41-jähriger Algerier sind am Mittwoch in Salzburg wegen Beteiligung an der Terror-Organisation “Islamischer Staat” (IS) zu sechs Jahren bzw. sechseinhalb Jahren unbedingter Haft nicht rechtskräftig verurteilt worden. Sie sollen jene zwei Männer unterstützt haben, die 2015 in Salzburg verhaftet und offenbar dem Netzwerk der “IS”-Attentäter von Paris angehörten.