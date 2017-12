Hohe Beteiligung bei Katalonien-Neuwahl - Umkämpftes Rennen erwartet

Monatelang gab es in Katalonien kaum ein anderes Gesprächsthema als den Termin für die Neuwahl in der Region. Die Beteiligung zeigt, wie wichtig den Bürgern die Abstimmung ist - denn es geht um ihre Zukunft.

Knapp zwei Monate nach der Absetzung der Separatisten-Regierung in Katalonien hat die Neuwahl des Regionalparlaments Massen von Menschen an die Urnen gelockt. Bis Donnerstagmittag hätten trotz des Werktages bereits 34,69 Prozent der 5,5 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, erklärte ein Regierungssprecher. Schon vor Öffnung der 2680 Wahllokale hatten sich am Morgen vielerorts lange Schlangen gebildet. Der Ausgang der Abstimmung war ungewiss. Umfragen sagten ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Separatisten und ihren Gegnern voraus.

Beobachter rechneten sogar mit einer Rekordbeteiligung von mehr als 80 Prozent. Bei der vorangegangenen Regionalwahl in der nordostspanischen Region, die von den Separatisten zum “Plebiszit über die Unabhängigkeit” erklärt worden war, waren 77 Prozent der Wahlberechtigten an die Urnen gegangen.

Manola (ORF) berichtet aus Barcelona

Wahl höchst ungewöhnlich

Die Zentralregierung hatte nach einem Unabhängigkeitsbeschluss des Parlaments in Barcelona Ende Oktober die Separatisten entmachtet und die Kontrolle in der Region übernommen. Die Zwangsverwaltung soll in dem Moment enden, in dem eine neue Regionalregierung ihr Amt antritt. Dies könnte aber im Falle von langwierigen und schwierigen Koalitionsverhandlungen Wochen oder sogar Monate dauern.