Hohe Auszeichnung für Hobbyfotograf Luggi Knobel

Ehre wem Ehre gebührt. Der mehrfache Landesmeister in der künstlerischen Fotografie Luggi Knobel erhielte eine große Auszeichnung. Im Rahmen des europäischen Fotowettbewerb „Lange Nacht der Fotografie“ in der Hartlauer Galerie am Pöstlingberg in Linz zum Thema „Vier Jahreszeiten“ wurde er von der Fachjury mit dem Bild “St. Anna Kirche Brederis” berücksichtigt. Fast tausend Einsendungen von renomierten Hobbyfotografen aus ganz Europa hat die Jury begutachtet, darunter auch ein Foto des Rankweilers Luggi Knobel. „Das macht mich schon sehr stolz bei solch einem großen Wettbewerb unter den besten 150 Bildern europaweit überhaupt dabei zu sein. Bei der Ausstellung in Linz wurde ich separat begrüßt und habe meine langjährigen Fotofreunde getroffen“, sagt Luggi Knobel. So wurde der Rankweiler in Linz von Kurator der Ausstellung Chris Hinterobermaier, Bernhard Pühringer (Produktionsleiter Foto bei Hartlauer), Galerieleiterin Petra Heuer und Hermine und Manfred Gsteu empfangen. VN-TK