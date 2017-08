Hohe Auszeichnung für Götzner Meeting

Vor dem Saisonabschluss in Talence / FRA am 16./17. September liegt das Hypomeeting mit 120.333 Punkten (=Summe der Punkte der Top 8-Platzierten) noch vor den Weltmeisterschaften in London (GBR) mit gesamt 119.600 Punkten.

In der 10-Kampf-Wertung führt die WM London mit 57.183 Punkten knapp vor Götzis (66.953 Punkte).

Im Siebenkampf wurde in Götzis mit 53.380 Punkten das beste Ergebnis aller Zeiten erzielt !

Die erbrachten Höchstleistungen der Athletinnen beim diesjährigen Meeting – allen voran jene von Olympia-Siegerin und Weltmeisterin 2017 Nafissatou Thiam/BEL welche mit 7.013 Punkten einen überragenden Wettkampf ablieferte und damit einen neuen Meeting-Rekord aufstellte, schafften die Voraussetzung für dieses Ergebnis.

In London erreichten die Top 8 der 7-Kämpferinnen 52.517 Punkte – das ist das beste Ergebnis aller bisherigen Weltmeisterschaften!

An der dritten Stelle der Veranstalterwertung liegt derzeit mit 110.37 Punkten das Stadtwerke Ratingen Mehrkampfmeeting (GER), gefolgt von den Mannschaftsmehrkampf-Europameisterschaften in Tallinn (EST) mit 109.430 Punkten und dem TNT Fortuna Meeting in Kladno (CZE) mit 108.473 Punkten.

Aber auch sonst konnte das Hypomeeting Götzis/Vorarlberg in jeder Hinsicht mit den vergangenen Weltmeisterschaften mithalten, wie nachfolgende Vergleiche eindrücklich zeigen.

Bei den Weltmeisterschaften waren insgesamt 35 Zehn- kämpfer und 33 Siebenkämpferinnen am Start – in Götzis waren es 31 Zehnkämpfer bzw. 28 Sieben-kämpferinnen .

Insgesamt 21 Athletinnen erreichten in London eine Punktezahl über 6000 – in Götzis waren es 18 Sieben-kämpferinnen mit einem Ergebnis über 6000 Punkten und 1 Ergebnis über 7000 Punkte.

durchbrachen die in London, in waren es . In London wurden in den Mehrkämpfen von allen Teilnehmern 4 nationale Rekorde aufgestellt – in Götzis waren es nicht weniger als 9 Rekorde (inkl. der Speerwurfrekorde).

Nicht zuletzt durch die hervorragenden Leistungen der Medaillengewinner Nafissatou Thiam, Carolin Schäfer und Annouk Vetter im Siebenkampf, sowie Kevin Mayer, Rico Freimuth und Kai Kazmirek im Zehnkampf – auch das Hypomeeting Götzis gratuliert dazu herzlichst, hat die Faszination Mehrkampf bei den Weltmeisterschaften in London, das fachkundige Publikum voll in den Bann gezogen.

So können wir uns bereits jetzt auf das Wiedersehen mit der internationalen Weltelite im Zehnkampf und Siebenkampf im Stadion Mösle – dem „Mekka der Mehrkämpfer“ bei der 44. Auflage des Hypomeeting Götzis / Vorarlberg am 26./27. Mai 2018 freuen.