Hoftafeln zum Bauernmarkt-Jubiläum

Engagierten Bäuerinnen und Bauern wurden auf dem Bauernmarkt-Jubiläum Hoftafeln verliehen. - © Henning Heilmann

Feldkirch. (he) Auf dem Bauernmarkt in der Marktgasse stehen seit 30 Jahren heimische Bäuerinnen und Bauern im Mittelpunkt. Dieses Jubiläum wurde heuer mit einem Gewinnspiel und einer Hoftafelverleihung in der Direktvermarktung engagierter Ländle Bur Betriebe gefeiert.