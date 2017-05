Hofherr wurde Achter

Beim European Youth Cup der Disziplin Lead im Kletterzentrum Imst und bei den Österreichischen Meisterschaften der U12 und U14 in den Disziplinen Lead & Speed zeigte der Ländle-Nachwuchst wieder Top-Leistungen inklusive Medaillen.

Drei Vorarlberger Finalteilnehmer beim European Youth Cup

Beim diesjährigen European Youth Cup in der Disziplin Lead im Kletterzentrum Imst gingen rund 200 Teilnehmer*innen aus ganz Europa an den Start. Von den vier Teilnehmer*innen aus Vorarlberg schafften es drei ins Finale. Insgesamt wurde dieses zwölf Österreicher*innen erreicht. Für ein kleines Bundesland wie Vorarlberg eine tolle Leistung.

In der Klasse U16 wieder ganz vorne mit dabei, und von Beginn an klar auf Finalkurs, war der Frastanzer Johannes Hofherr (AV Jugend Feldkirch). Er behauptet sich in diesem starkem Starterfeld optimal und schaffte es schlussendlich auf Rang 8 und kann so seinen Erfolgskurs weiter fortsetzen. Ebenfalls ins Finale schaffte es sein jüngerer Bruder Andreas Hofherr, welcher schlussendlich – als „kleinster“ Teilnehmer – im Endergebnis den 10. Platz erreichte.

Simon Marxgut (AV Jugend Egg) klassiert sich in seiner Altersklasse (U20) als zweitbester Österreicher im guten Mittelfeld auf Platz 21. Leonie Venier (AV Jugend Bludenz) schafft es mit Platz 16 leider nicht ins Finale.

Eine Übersicht über alle Ergebnisse ist unter den nachfolgenden Links zu finden:

U16 m http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition#!comp=6423&cat=16 U20 m http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/calendar#!comp=6423&cat=17 U20 w http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/calendar#!comp=6423&cat=18

Der nächste European Youth Cup in der Disziplin Lead findet am 10. + 11. Juni 2017 in der K1 Kletterhalle in Dornbirn statt.