Hofherr-Brüder im Klettern an der Spitze

Andreas Hofherr aus Frastanz holt Gold beim Rheintalcup in St. Gallen. Sein Bruder Andreas ist international gut unterwegs.

Am vergangenen Wochenende fand im bekannten BLOC House in Graz der internationale Wettbewerb European Youth Cup Boulder 2018 (EYC) statt.

Der Wettbewerb hat sich mit dem größten Starterfeld international etabliert. Insgesamt gingen diesmal 275 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 23 Nationen im an den Start. Es war ein Wettbewerb auf höchstem Niveau, da einige Athletinnen und Athleten bereits im Weltcup starten. Ein spannender und hochkarätiger Wettkampf war somit garantiert.

Der Frastanzer Johannes Hofherr (16) war im internationalen Starterfeld erstmals in der Altersklasse Jugend A (U18) mit dabei. Er konnte sich sehr gut im Mittelfeld positionieren und erreichte den respektablen 20. Platz in der Gruppe mit 56 Startern. Das ist zugleich die drittbeste Platzierung der sechs Österreicher in seiner Klasse.