Hoffnung in Sicht: Vorarlberg taut auf

Während es am Mittwoch und Donnerstag in Vorarlberg auch tagsüber noch eisig kalt ist, wird es am Freitag deutlich freundlicher. Die Sonne lässt sich blicken und die Temperaturen steigen sogar bis auf 7 Grad.

Föhn und Sonne erwärmen das Ländle

Ebenso “warm” geht es auch am Wochenende weiter. Am Samstag dominiert der Sonnenschein, zeitweise ziehen Wolkenfelder durch. Der Hochnebel legt sich über das Rheintal und im Gebirge weht ein leichter Föhn. Die Nullgradgrenze befindet sich untertags bei 2.000 Meter.

Einem angenehmen Wochenende scheint jetzt nichts mehr im Wege zu stehen. Die Schigebiete werden sich wohl auch diese Woche über reges Treiben auf den Pisten freuen. (red.)