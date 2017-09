Hoffenheim machte deutsche Niederlagenserie perfekt

Enttäuschung bei Lukas Rupp - © APA (AFP)

Mit einer 1:2-(1:0)-Niederlage beim bulgarischen Meister Rasgrad hat die TSG Hoffenheim am späten Abend den deutschen Europacup-“Nuller” komplett gemacht. Zuvor hatten bereits Köln (0:1 gegen Roter Stern Belgrad) und Hertha BSC Berlin (0:1 bei Östersund) Niederlagen bezogen. Am Dienstag bzw. Mittwoch hatten in der Champions League Bayern München, Borussia Dortmund und Leipzig verloren.