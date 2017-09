Hoffenheim machte deutsche Niederlagenserie perfekt

Zuvor hatten bereits Köln (0:1 gegen Roter Stern Belgrad) und Hertha BSC Berlin (0:1 bei Östersund) Niederlagen bezogen. Am Dienstag bzw. Mittwoch hatten in der Champions League Bayern München, Borussia Dortmund und Leipzig verloren.

Die deutschen EL-Vertreter halten damit nach zwei Runden bei insgesamt nur einem Punkt, der dem 0:0 Herthas im ersten Spiel gegen Athletic Bilbao zu verdanken ist. In Rasgrad hatte Pavel Kaderabek Hoffenheim nach 96 Sekunden in Führung gebracht, doch Swetoslaw Djakow (46.) und Jody Lukoki (72.) drehten für die Gastgeber das Spiel.

Niederlage auch für Hütters Young Boys

Immerhin durfte der ehemalige Admiraner Stefan Posch, der im Sommer zur den Profis aufgerückt war, in der Truppe von Trainer Julian Nagelsmann sein Debüt in der Innenverteidigung geben. Der rekonvaleszente Robert Zulj fehlte noch. Unter einem unglücklichem Stern stand auch der erste Auftritt von Valentino Lazaro für Hertha. Bei der Blamage in Östersund stand der Ex-Salzburger, der nach seiner Verletzung bisher nur für das Zweierteam der Berliner gespielt hatte, bis zur 78. Minute am Platz.

Ebenfalls noch auf einen Sieg warten die Young Boys Bern von Trainer Adi Hütter. Mit Ex-Sturm-Graz-Akteur Thorsten Schick (bis 70.) musste man sich beim albanischen Außenseiter Skenderbeu Skorce mit einem 1:1 (0:1) zufriedengeben, liegt mit zwei Punkten aber auf Platz zwei in Gruppe B noch vor Partizan Belgrad und Korce (je 1), aber klar hinter Leader Dynamo Kiew.

(APA)