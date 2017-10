Freude über Sieg im badischen Derby - © APA (dpa)

Der SC Freiburg hat 1899 Hoffenheim die erste Saisonniederlage in der deutschen Fußball-Bundesliga zugefügt. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich bezwang den Tabellenzweiten am Sonntag im badischen Derby mit 3:2 und feierte in der siebenten Runde den ersten Sieg dieser Spielzeit.