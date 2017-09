Hofer: SPÖ vielleicht zu schwach für Koalition mit FPÖ

Norbert Hofer "befürchtet" eine zu schwache SPÖ - © APA

Aus Sicht des Dritten Nationalratspräsidenten und FPÖ-Vizeparteichefs Norbert Hofer könnte eine rot-blaue Regierungskoalition nach der Nationalratswahl am Ergebnis der SPÖ scheitern. Es stelle sich die Frage, ob die SPÖ bei der Wahl so schwach sein werde, dass sich eine Koalition vielleicht rechnerisch gar nicht anbiete, sagte Hofer beim Besuch im Burgenland am Montag.