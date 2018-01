Regierung will Arbeitslosengeld-Modell bis Jahresende

Bei Arbeitslosen wird künftig auf ihr Vermögen zugegriffen werden können, allerdings nur bei jenen, die erst kurz ins System einzahlen und sich "durchschummeln" wollen. Mit dieser Festlegung hat die Regierungsspitze am Mittwoch versucht, die Diskussion über die Einführung eines "Hartz IV"-Modells in Österreich zu beenden. Das genaue Konzept soll bis Jahresende erarbeitet werden.

Beide traten zunächst an, um die Verunsicherung, die in den vergangen Tagen entstanden sei, zu beenden. Verantwortlich machte Strache dafür übrigens die “sozialistischen Jammerer vom Dienst”. Deren Behauptung, dass in Österreich ein “Hartz IV”-Modell kommen werde, sei schlicht falsch, betonte der FPÖ-Chef. Auch ÖVP-Obmann Kurz betonte: “Es wird keine Einführung von Hartz IV geben und dabei bleibt es auch.”

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) schaltete sich am Mittwoch via Aussendung in die Debatte über das Arbeitslosengeld ein. Gemeinsam mit Städtebund-Obfrau Maria-Luise Mathiaschitz und Gemeindebundpräsident Peter Stauber (beide SPÖ) warnte er vor einer Kostenumverteilung sowie zunehmender Armut. In Kärnten würden so fast 10.000 Menschen in die Mindestsicherung gedrängt, so Kaiser. “Für sie und ihre Familien würde das bedeuten, dass ihnen nahezu alles, was sie sich in ihrem Leben ehrlich erarbeitet haben – Auto, Haus, Wohnung, Erspartes – weggenommen werden würde.” Den Regierungsparteien wirft Kaiser den Versuch vor, die Bundesländer finanziell “auszubluten”, weil diese mit den Städten und Gemeinden für die Mindestsicherung aufkommen müssen.