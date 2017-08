Hofer nimmt Entschuldigung Pöchhackers zu “Krüppellied” an

Nachdem medial thematisiert worden war, dass Pöchhacker für das Team von SPÖ-Chef Christian Kerns tätig ist, kam am Wochenende Kritik von ÖVP und FPÖ auf. Infolgedessen entschuldigte sich Pöchhacker erneut bei Hofer. Laut FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl nahm der FPÖ-Vizeparteiobmann diese Entschuldigung in einem Schreiben an Pöchhacker nun an. Darin schreibt Hofer: “Ich darf mich für Ihr Schreiben, in dem Sie Ihr Bedauern über die Ereignisse rund um die Widmung des Krüppelliedes im Präsidentschaftswahlkampf zum Ausdruck gebracht haben, bedanken.”

Der Vorfall habe ihn “sehr getroffen”, so Hofer. “Weniger, weil damit ein politischer Gegner diffamiert wurde, sondern weil dezidiert die Behinderung ins Zentrum einer politischen Auseinandersetzung gerückt wurde und damit gleichzeitig in Kauf genommen wurde, auch andere Menschen mit Behinderung zu kränken. Daher ergeht die besondere Bitte an Sie, die Anliegen behinderter und pflegebedürftiger Menschen in Österreich nicht zu vergessen und im Auge zu behalten”, so der Dritte Nationalratspräsident.

(APA)