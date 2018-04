Hofer machen "ältere Diesel-Fahrzeuge" Sorgen

Eine schrittweise Umstellung auf stromgetriebene Autos steht ziemlich weit oben bei der Klima- und Energiestrategie. Immerhin ist dies mit 46 Prozent der Emissionen außerhalb des CO2-Handels der ausstoßstärkste Sektor. "Die älteren Diesel-Fahrzeuge machen mir Sorgen", sagte Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) am Dienstag, denn die würden "oft gefahren, weil man sich kein neues Auto leisten kann".

Derzeit liege die E-Auto-Quote bei den Pkw-Neuzulassungen bei 2,5 Prozent – “damit werden wir das Klima nicht retten, da braucht es größere Anstrengungen”, meinte Hofer in einer Diskussion an der Wirtschaftsuniversität Wien nach der Präsentation der Strategie. Im Schnitt sei der Pkw-Bestand in Österreich – mit erst 0,4 Prozent E-Quote – zehn Jahre alt. Diese Fahrzeuge würden weiter fahren und die Umwelt weiter verschmutzen. Für jene, die noch nicht umsteigen, müsse daher ein Fahren mit “Green Fuels” wie etwa Methan angedacht werden. Vor allem überschüssige Energie aus Erneuerbaren könne für E-Fuels verwendet werden, auch wenn die Effizienz hier geringer sei. Wesentlich fürs Funktionieren der E-Mobilitäts-Offensive sei auch die Ladeinfrastruktur, so Hofer. Hier sei es in Wien “sehr schwer” gewesen, “weil man nur ganz wenig Individualverkehr wollte, auch elektrisch”.