Hoermanseder setzt kräftigen Schlusspunkt bei Fashion Week

Massive Schnallen und luftige Stoffe bei Hoermanseder-Schau in Berlin - © APA (dpa)

Riesige Schnallen, Leder und orthopädische Elemente auf der einen Seite, luftige Stoffe, Blumen und Rüschen auf der anderen: Die Kollektion für Frühjahr/Sommer 2018 von Marina Hoermanseder fügt wieder gekonnt zusammen, was nicht automatisch korrespondiert. Im Rahmen der am Freitag zu Ende gegangenen Fashion Week in der Berliner Wahlheimat der Wienerin setzte sie einen nachhallenden Schlusspunkt.