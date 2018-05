Hörenswertes Afro-Pop-Konzert

Der Kulturverein „illlitz“ organisierte die „Prince Moussa Cissokho Group“

Es war ein herrlicher Abend, der zahlreiche Besucher in den Herzgarten des Kloster Gauenstein lockte. Doch nicht nur die lauen Temperaturen und das schöne Wetter sorgten für die gute Stimmung der Besucher, sondern auch die „Prince Moussa Cissokho Group“. Auf Einladung des Montafoner Kulturvereins „illlitz“ gastierte der in Afrika zu den bekanntesten Musikgrößen zählende Prince Moussa in Schruns. Seine berührende Stimme, seine Musikalität und nicht zuletzt auch sein rhythmisch-hypnotisches Koraspiel ließ die Besucher in die musikalische Welt Afrikas eintauchen. Der Musiker wuchs in Dakar in Senegal auf und entstammt einer Griot-Musikerfamilie.