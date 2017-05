Hörbranzer Niclas Baldauf holt Silber

(1,9km Schwimmen, 90km Radfahren, 21km Laufen) – Double Olympic Distance (Benennung lt. ITU)

Gestern fanden im Rahmen des Linztriathlons bei sommerlichen Temperaturen die Österreichischen Staatsmeisterschaften (ÖSTM) auf der Double Olympic Distance statt. Das ist der internationale Name für die Mitteldistanz.

Und dabei zeigte der Junge Hörbranzer Niclas Baldauf (Trigantium Bregenz) groß auf. Zwischenzeitlich, nach dem Radfahren, lag er sogar in der Staatsmeisterschaftswertung auf dem 2. Rang. Letztendlich gewann er in der U23 Klasse die Silbermedaille und in der Staatsmeisterschaft musste er sich mit dem undankbaren 4. Platz begnügen. Wobei seine Leistung einer kleinen Sensation sehr nahe kommt. Beim Schwimmen kam er rund eine Minute hinter den schnellsten Österreichern aus dem Wasser und dann zeigte er sein großes Potential auf der Radstrecke.

Hier kam er mit der zweitschnellsten Radzeit auf dem 2. Rang hinter dem späteren Staatsmeister, Stefan Hehenwarter, auf die Laufstrecke. Beim Laufen musste er seinem Risiko etwas Tribut zollen und so fehlten ihm nach über 4 Stunden nur 30 Sekunden auf das Podest.

In seiner Klasse U23, gewann er hinter dem Staatsmeister, die Silbermedaille.

U23 2. Baldauf Niclas (Trigantium Bregenz) 4:18:55 h