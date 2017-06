Hörbranz: Bürgerwache Rottenburg rückt an

Das Fronleichnamsfest richtig zu feiern weiß man in Hörbranz schon seit mehr als 250 Jahren, wenn Musik, Schützen und Artillerie am „Üserherrgottstag“ zur Ehre Gottes und zur Freude aller Teilnehmer und Besucher ausrücken. So wird es auch heuer wieder am Fronleichnamstag sein, der mit der Feldmesse um 6 Uhr beginnt, mit dem Hochamt und der Prozession seine Fortsetzung findet und am Nachmittag mit der Vesper, Ehrensaluten und dem Karree fortgesetzt wird und im Festzelt ausklingt.

Am Samstagabend, 17. Juni, überrascht die Hörbranzer Kompanie die Bevölkerung mit dem „Großen Österreichischen Zapfenstreich“, der in Hörbranz 1979 letztmalig gespielt wurde. Um 20 Uhr erfolgt der Aufmarsch auf den Kirchplatz, wo im Anschluss daran der Zapfenstreich beginnt. „Aktiv mit dabei ist auch die Bürgerwache Rottenburg am Neckar mit stattlichen 95 Mann“, freut sich Ehrenhauptmann Erich Schupp. „Zu den Gästen zählen auch Johann Kreidler, Weihbischof von Rottenburg sowie Stephan Neher, der Oberbürgermeister der rund 43.000 Einwohner zählenden Stadt in Baden-Württemberg.“

700 (!) Jahre

Die erste urkundliche Erwähnung einer Rottenburger Milizmannschaft geht auf das Jahr 1314 zurück, sodass 2014 bereits das 700-Jahr-Jubiläum gefeiert werden konnte, zu dem die gesamte Hörbranzer Kompanie nach Rottenburg reiste. Als freundschaftlicher Gegenbesuch nimmt nun die Bürgerwache Rottenburg am Zapfenstreich am Samstagabend sowie an der Sonntagsprozesssion und am Karree sowie an den Ehrensaluten teil. Die Bürgerwache Rottenburg besteht aus 4 Abteilungen: Spielmannszug, Musikzug, Infanterie, Artillerie.

„Wir haben alles perfekt geplant und freuen uns auf die ‚Rottenburger‘, zu denen wir seit Jahren freundschaftlichen Kontakt halten. Jetzt hoffen wir nur noch auf gutes Wetter“, heißt es aus dem Offizierskorps der Hörbranzer Schützen.

https://www.fronleichnamsschuetzen.com/termine

Fronleichnamstag

15. Juni 2017

05:45 UhrAntreten am oberen Paradeplatz06:00 UhrFeldmesse (bei guter Witterung am Kirchplatz)08:00 UhrHochamt, anschließend Prozession ins Oberdorf (bei schlechtem Wetter 2 Stationen in der Kirche, keine Prozession)13:45 UhrAntreten am oberen Paradeplatz14:00 UhrVesper, anschließend Ehrensalut, Ehrungen und Karree am Kirchplatz, Umzug und Abmarsch ins Festzelt15.50 UhrFestzelt

Großer Österreichischer K.u.K. Zapfenstreich

mit der Fronleichnamsschützenkompanie und der Bürgerwache Rottenburg/Neckar

17. Juni 2017

19:45 UhrAntreten20:00 UhrAbmarsch20:15 UhrZapfenstreich, anschließend Festzelt

Fronleichnamssonntag

18. Juni 2017

05:45 UhrAntreten am oberen Paradeplatz06:00 UhrFeldmesse (bei gutem Wetter am Kirchplatz)08:00 UhrHochamt, zugleich Gedächtnisgottesdienst für die verstorbenen Mitglieder aller Hörbranzer Vereine, anschließend Prozession ins Unterdorf (bei schlechtem Wetter 2 Stationen in der Kirche, keine Prozession)10:30 Uhrnach der Prozession Ehrensalut und Karree auf dem unteren Paradeplatz, Abmarsch ins Festzelt11:30 UhrFestzelt