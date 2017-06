„Hökla in d´r Gass“ und Baustellenfrühstück

„An die Häkelnadeln, fertig, los1“ heißt es am Samstag von zehn bis 13 Uhr, denn die Charity-Aktion des Vereins „Herzdamen“ braucht Unterstützung beim Häkeln von Granny Squares. Bisher wurden an die 12.500 Grannys für guten Zweck gehäkelt, die auch zu Decken in verschiedenen Größen, Puppen- und Babydecken, Topflappen, für Schals etc. zusammengefügt werden. Ebenfalls von zehn bis 13 Uhr lädt die Stadt zum Baustellenfrühstück in der Gass, bei dem Ing. Bernd Federspiel vom städtischen Bauamt anlässlich von Führungen im nördlichen Teil der Marktstraße und in der Harrachgasse die dortigen Baumaßnahmen erläutern wird.

Nach dem Kofferflohmarkt im Jüdischen Viertel am vergangenen Samstag, bei dem „Bluesmaschin“ Walter Batruel die Musik beisteuerte, folgt dann am 24. Juni „Schottenrock & Dudelsack“ mit den First Laiblach Valley Pipes and Drums auf dem Schlossplatz. Am 1. und 2. Juli ist dann das European Street Food Festival mit frisch zubereiteten Köstlichkeiten aus aller Welt zu Gast in Hohenems.