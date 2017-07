Höhlen der ältesten Eiszeitkunst zum Weltkulturerbe ernannt

Ausgrabungen gibt es seit den 1860er-Jahren - © APA (dpa)

Die UNESCO hat die Höhlen der ältesten Eiszeitkunst in Baden-Württemberg in Deutschland zum Weltkulturerbe ernannt. Das gab das UNESCO-Komitee am Sonntag in Krakau bekannt. Laut UNESCO zeugen die sechs Höhlen der Eiszeitkunst auf der Schwäbischen Alb von einer der frühesten figurativen Kunst weltweit und liefern wichtige Erkenntnisse über die Entwicklung der Kunst.