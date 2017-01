Höhere Windspitzen im Wienerwald als auf dem Sonnblick

Jubiläumswarte und Buchberg lagen damit an zweiter und dritter Stelle der Windspitzen der vorangegangenen 24 Stunden – nach dem “traditionell” sturmumtosten Feuerkogel in Oberösterreich. Dort registrierte eine Messstelle der ZAMG 137 km/h. Der vierthöchste Wert wurde auf dem Jauerling in Niederösterreich gemessen, wo der Wind in 955 Metern Höhe so stark blies wie auf dem Sonnblick. Auf der Hohen Warte in Wien erreichte der Wind 104 km/h.

Windspitzen von mehr als 90 Kilometern pro Stunde wurden in Wien-Unterlaa und in der Innenstadt aufgezeichnet. Auch auf den Leiser Bergen, auf der Hohen Wand und der Rax in Niederösterreich registrierten die Messstellen über 90 km/h.

Unterhalb der Jubiläumswarte in Wien-Ottakring hat der starke Wind einen 15 Meter hohen Baum entwurzelt, der quer auf die Johann-Staud-Gasse stürzte und einen Pkw unter sich begrub. Die Feuerwehr rückte in der Früh mit acht Mann aus, um den Baum mit Kettensägen zu zerlegen und wegzuräumen.

(APA)