Höhenflug beim Butterpreis vermutlich bald zu Ende

Der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter jedenfalls befürchtet sinkende Preise bei Milchprodukten, was allerdings für die Landwirte ein herber Rückschlag wäre. Der Butterpreis ist im September so stark gestiegen wie seit rund 26 Jahren nicht mehr. Das Speisefett kostete gut 70 Prozent mehr als vor einem Jahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Das war der stärkste Anstieg in einem Einzelmonat seit 1991.

Deutlich teurer wurden binnen Jahresfrist auch Molkereiprodukte. Die stärksten Preisanstiege von je etwa 30 Prozent gab es bei Schlagobers, Milch und Topfen. Auch Käse und Joghurt kosteten mehr als ein Jahr zuvor. Die aktuellen Preiserhöhungen bei den Erzeugern würden offensichtlich an Großhandel und Endverbraucher weitergegeben, so die Wiesbadener Behörde.

Für die Verbraucher ist nach Einschätzung des Handelsexperten Matthias Queck von LZ Retailytics keine wesentliche Entspannung bei Molkereiprodukten in Sicht. “Käse ist erst zum Monatsbeginn bei den Diskontern erneut teurer geworden und steht teilweise auf dem höchsten Preislevel, das ich seit 15 oder 20 Jahren gesehen habe”, sagte Queck der Deutschen Presse-Agentur.

(APA/dpa)