Höhen und Tiefen gemeinsam gemeistert

Auf 60 Ehejahre, die wie im Flug vergangen sind und viele schöne Erinnerungen hinterlassen haben, blicken Reinhilde, geb. Schnetzer, und Paul Marte zurück.

Reinhilde kam in Hohenems zur Welt und wuchs mit einem Bruder und einer Schwester auf. Sie erinnert sich noch gut daran, wie sie als Älteste der Mutter im Haushalt und ihrem Vater auf dem Kartoffelacker helfen musste. Nach der Schule arbeitete sie dann einige Zeit in der Schweiz.

Mit sechs Geschwistern wuchs Paul Marte in Dünserberg-Basig behütet auf. Heuen und Kühe hüten gehörten zu seinen Aufgaben nach dem Schulbesuch in Schnifis. Eine Lehre als Mühlenbauer sollte für eine gute Zukunft sorgen, doch kam es anders, denn bald war dieser Beruf nicht mehr gefragt. Bei der Firma Kästle fand er eine Stelle und wurde zum Modelltischler umgeschult.

Zuerst fiel Reinhilde der hübsche Kerl auf, der oft an ihrem Haus vorbei mit dem Rad zur Arbeit fuhr. Dann bemerkte auch Paul die hübsche junge Frau und blieb einfach einmal stehen, um die Lage zu sondieren. Dafür bekam er von Reinhilde einen Apfel geschenkt, „und so hat alles angefangen“, erzählt die Jubilarin.

Sie trafen sich beim Tanzen oder im Gsohl, denn dort waren der Most und die Limo billig und für Paul erschwinglich, der oft seine letzten Groschen für ein Glas zusammenkratzen musste. Aus ihrer Freundschaft wurde bald die große Liebe und der Wunsch, das Leben gemeinsam zu meistern. Sie wählten den 10. Mai 1958 zu ihrem Hochzeitstag und nach einem schönen Hochzeitsfest in Schnifis begann der Ernst des Lebens für das Paar. Ein Haus wurde in Hohenems gemietet und ein Eigenheim geplant, das mit viel Eigenleistung bald bezugsfertig war. Ein Jahr nach der Hochzeit begrüßten Reinhilde und Paul voller Freude ihren Sohn Anton, bald darauf Dietmar und Andrea, und etwas später stellte sich Nesthäkchen Karin ein. Reinhilde hatte mit dem Haushalt, den Kindern und der Vermietung von Fremdenzimmern alle Hände voll zu tun. Sie liebte den Kontakt zu ihren Gästen, ihre Geschichten zu hören und sie zu verwöhnen.