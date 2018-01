Höchststand bei Lehrlingen in der Vorarlberger Industrie

Feldkirch - Seit 2008 sind die Lehrstellen in der Vorarlberger Industrie um rund 20 Prozent gestiegen und erreichen mit Ende Dezember 2017 einen Höchststand von 1.535 Lehrlingen in Ausbildung.

Die Vorarlberger Industrie verzeichnete in den vergangenen zehn Jahren einen stetigen Anstieg der Lehrlingszahlen. Seit 2008 sind die Lehrstellen für Burschen und Mädchen in den heimischen Ausbildungsbetrieben um rund 20 Prozent gestiegen und erreichen mit Ende Dezember 2017 einen Höchststand von 1.535 Lehrlingen in Ausbildung.Darüber hinaus entfallen auf einen Industrie-Ausbildungsbetrieb in Vorarlberg durchschnittlich 15 Lehrlinge pro Unternehmen.