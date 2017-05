Höchstgebot für großen Diamanten blieb unter Erwartung

706 Karat ist dieser Edelstein schwer - © APA (AFP/Archiv)

Ein sensationell großer Diamant aus Sierra Leone hat bei einer Versteigerung in dem westafrikanischen Land am Donnerstag ein Höchstgebot von 7,7 Millionen Dollar erreicht – zu wenig für die Regierung in Freetown. Deshalb will sie den kostbaren Stein in den kommenden Wochen im belgischen Antwerpen, dem El Dorado der Diamantenhändler, versteigern lassen.