Höchster Radballer siegen gegen die Weltmeister

Einen Traumstart gab es für die Höchster Radballer beim Turnier in Frauenfeld. Schnetzer/Bröll gewinnen im Finale gegen die Weltmeister mit 11:8

In Frauenfeld/Schweiz starteten Top-Teams aus 6 Nationen – durchwegs mit Weltcup-und WM-Erfahrung. Die deutschen Weltmeister von 2017 vom RMC Stein und die Höchster Vizeweltmeister von 2017 dominierten die Vorrunde und siegten jeweils ohne Punkteverlust. Mit einem Torverhältnis von 37:8 zeigten die Höchster Patrick Schnetzer/Markus Bröll einmal mehr auf, was in ihnen steckt. Und dass ihnen der Verlust des WM-Titels bei der Heim-WM immer noch zu schaffen macht. Nach dem Halbfinalsieg gegen die SG Sulz Dornbirn kam es zum Traumfinale Weltmeister gegen Vizeweltmeister. Nach der regulären Spielzeit stand es 4:4, somit gab es eine Verlängerung von 1 x 7 Minuten. Eine Verlängerung, die wahrscheinlich Radballfans so schnell nicht vergessen werden. In 7 Minuten schossen die beiden Mannschaften insgesamt 11 Tore und die Höchster gewannen diese hochklassige Partie mit 11:8 Toren souverän. Ein Traumstart in die neue Saison, in der das oberste Ziel der Höchster ist, den Weltmeistertitel wieder zurück nach Österreich zu holen.