Höchst rückt der Spitze nach Sieg in Nenzing näher

3:2-Auswärtssieg der Rheindelta-Elf beim Tabellennachzügler Nenzing war ein Offensivspektaktel der Torjäger Rochus Schallert und Maurice Wunderli.

Das interne Duell der beiden stärksten Angreifer in der Vorarlbergliga zwischen dem Nenzinger Rochus Schallert und Maurice Wunderli aus Höchst ging an den Vollblutstürmer aus dem Walgau. Trotz seinem Doppelpack verlor der Tabellenvierzehnte Nenzing gegen ein spielerisch besseres Höchst mit 2:3 knapp. Rochus Schallert erhöhte sein Torkonto von 17 auf 19 Treffern und ist dem Führenden der Torschützenliste Maurice Wunderli sehr nahe gekommen. Allerdings traf auch der Höchst-Angreifer nach einem schönen Sololauf ins Schwarze (73.). „Es war eine starke Leistung meiner Mannschaft und die drei Punkte gehen ganz klar in Ordnung“, freut sich Höchst-Coach Bernhard Erkinger auch über die positive Entwicklung seiner Truppe. Damit rückt der Ex-Westligaklub der Vorarlbergliga-Spitze wieder näher und liegt nur vier Zähler hinter dem Spitzenreiter Röthis. Von Nenzings Heimstärke ist nicht mehr viel übrig geblieben. Die Walgauer kassierten schon die fünfte Niederlage im eigenen Stadion und müssen in der Rückrunde aufgrund personeller Sorgen oft Lehrgeld bezahlen. „Wir haben gute Phasen im Spiel aber in der Vorarlbergliga braucht es 90 starke Minuten um zu punkten. Leider konnten wir die vielen Möglichkeiten nicht nützen. Zudem ging dem dritten Verlusttor ein klares Foul an Gabriel Christea voraus“, ärgerte sich Nenzing-Trainer Thomas Vonbrül. Denn speziell vor der Pause leistete sich Nenzing den Luxus durch Manuel Honeck (28.), Daniel Hueller (30.) zwei Hochkaräter zu vergeben. Der vierte Auswärtssieg von Höchst war aber verdient. Höchst ist auf der Suche nach einem Ersatz für Maurice Wunderli (Weltreise im Herbst) noch nicht fündig geworden.