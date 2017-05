Höchst II guter Zweiter im WC-Turnier

Die Höchster Radballer Simon König und Florian Fischer starteten mit einem ausgezeichneten 2. Rang in die neue Weltcup-Saison. Trotz großer Feldüberlegenheit im Finale war das Glück diesmal nicht auf Ihrer Seite. In der Vorrunde verloren sie bereits gegen ihren Finalgegner André und Manuel Kopp aus Obernfeld/GER. Das Finale stand lange Zeit unentschieden, der Ball wollte einfach nicht über das deutsche Tor. In einem der wenigen Gegenstöße erzielte Manuel Kopp knapp vor Spielende den Siegestreffer. Auf Platz 3 kamen die WM-Dritten von Stuttgart Gerhard und Bernd Mlady vom RMV Stein.

Mit diesem 2. Rang ist für die erfahrenen Spieler aus Höchst der Grundstein für einen neuerlichen Weltcup-Finaleinzug gelegt. 2017 werden erstmals nur fünf (anstatt früher acht) Turniere stattfinden. Leider gelang es den Verantwortlichen der UCI nicht, genügend Ausrichter für ein Weltcup-Turnier zu finden. Das Finale findet am 2.12.2017 in Willich/GER statt.

Erstmals dabei waren auch die jungen Sportler der IG Sulz/Dornbirn Kevin Bachmann/Stefan Feurstein. Sie haben eine ansprechende Leistung gezeigt und immerhin gegen die Halbfinalteams ihrer Gruppe jeweils nur knapp mit 4 : 5 verloren. Das Spiel um Platz 9 gewannen sie gegen die Mannschaft des Veranstalters Beringen 2 souverän mit 13 : 1.