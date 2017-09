Hochzeit von Vanessa Wachter & Martin Tasser

Am Vormittag fand die standesamtliche Trauung auf der Glockenwiese des Schlosses statt, am Nachmittag traute Bischofsvikar Dr. Heinrich Schnuderl das glückliche Paar in der Wallfahrtskirche Frauenberg.

Mit ihren Trauzeugen Simone Tasser, Miriam Spornberger, Alexander Himsl und Luis Schmid, den Eltern Ingrid und Wolfgang Wachter sowie Trixi und Helmut Tasser feierten sie mit zahlreichen Gästen auf dem Schloss bis in die frühen Morgenstunden.

Geflittert wurde in Miami und Mexiko.