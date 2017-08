Hochzeit Sema Uludas und Sevki Ülker

Dort wartete bereits der Standesbeamte Gunnar Vonbun, um dem jungen Hochzeitspaar im Rahmen einer feierlichen Zeremonie das gegenseitige Eheversprechen abzunehmen. Begleitet wurde das Paar von den Trauzeugen Mesut Kaplan und Esra Özcavdar. Anschließend wurde mit den Gästen und den Eltern Mülkiye und Temindar Uludas sowie Hanim und Fahri im Hof des Rathauses bei einem Gläschen Sekt dieser bedeutende Tag gebührend gefeiert. Die frisch Vermählten werden am 7. Oktober in der Messehalle in Dornbirn erneut eine Hochzeit im türkischen Ritus mit einer riesigen Hochzeitsgesellschaft feiern. Danach geht es auf Hochzeitsreise auf die Malediven, wo sie ihre Flitterwochen verbringen. Der gemeinsame Wohnort befindet sich in Frastanz.