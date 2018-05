Hochzeit Ingrid Pasqualini und Alexander Jäger

Ihre standesamtliche Trauung feierten Ingrid Pasqualini und Alexander Jäger auf dem Standesamt in Satteins. Der Standesbeamte Reiner Konzett, nahm im Rahmen einer feierlichen Zeremonie die Trauung vor. Als Trauzeugen stellten sich gerne Corinna Sinnstein und Armin Burtscher zur Verfügung.

Die Krankenschwester und der Student, die seit dreieinhalb Jahren ein Paar sind, nahmen die herzlichen Glück- und Segenswünsche der Gäste und der Eltern Evelyn Fijatkowski und Raimund, sowie Cornelia und Walter Jäger entgegen. Am Nachmittag wurde in der Alten Pfarrkirche in Vandans das Eheversprechen vor Pfarrer Hans Tinkhauser erneuert. Danach fuhr die Hochzeitsgesellschaft nach Bartholomäberg, wo im „Bergerhof“ dieser wunderschöne Tag entsprechend gefeiert wurde. In Dubai werden die frisch Vermählten ihre Flitterwochen verbringen.