Hochzeit Corinne Gmeiner und Renè Humpeler

Das zauberhafte Ambiente des Pavillons im Park der Villa Falkenhorst wählten Corinne Gmeiner aus Dornbirn und Renè Humpeler aus Höchst, um den gemeinsamen Lebensweg zu beginnen. Der Standesbeamte Johannes Rauch nahm den feierlichen Akt der Trauung vor.

Im Park der Villa versammelten sich die Hochzeitsgäste, darunter viele Mitarbeiter, um mit dem Brautpaar diesen schönen Tag zu feiern. Herzliche Gratulationen kamen von allen Gästen und der Mutter der Braut Susanne Pfattner sowie den Eltern des Bräutigams Ulrike Kanzi und Arno Humpeler. Das Paar, das sich seit sechseinhalb Jahren liebt wählte das „Schützenhaus“ in Feldkirch, um diesen ereignisreichen Tag gebühren zu feiern. Bald wird das Brautpaar abheben und sich in die Flitterwochen nach Dubai und auf die Malediven begeben. Gemeinsam wohnen die frisch Getrauten in Höchst