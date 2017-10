Claudia Zimmermann und Rene Doniscez haben geheiratet - © zer

In der St. Annakirche in Thüringen feierten am 1. September Claudia Zimmermann aus Nüziders und Rene Doniscez aus St. Anton im Montafon die kirchliche Hochzeit. Pfarrer Fabian Jochum nahm den beiden das feierliche Ehegelübde ab.