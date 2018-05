Hochzeit Bernadette Schlachter und Christian Stark haben geheiratet

Bei herrlichem Frühlingswetter begaben sich Bernadette Schlachter aus Frastanz und Christian Stark aus Nenzing zum Standesamt, um sich trauen zu lassen. Jodok Wüstner übernahm den feierlichen Akt der Hochzeitszeremonie.

Nach der Trauung gab`s viele Umarmungen und Glückwünsche für die frisch Vermählten. Die Buchhalterin und der Produktionsleiter, die seit füfneinhalb Jahren ein Paar und Eltern der süßen Kinder Finn und Elly sind, feierten mit den Eltern Gaby Eisath und Kurt Schlachter sowie Burgl und Harald Stark und den weiteren Hochzeitsgästen in der Gärtnerei „Blumen Kopf“ in Frastanz, diesen bedeutenden Tag. Der gemeinsame Wohnort befindet sich in Frastanz.