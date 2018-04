Hochwasserschutz in der Nenzinger Au

Viele Bewohner des Walgaus erinnern sich noch gut an die Hochwasserereignisse in den Jahren 1999 und 2005. Seit dem wurde sehr viel in Hochwasserschutz investiert.

Nun ist auch in der Nenzinger Au ein weiteres Rückhaltebecken zur Verbesserung des Hochwasserschutzes geplant. Am Freitag, 20. April, laden Agrargemeinschaft und Marktgemeinde zwischen 15.30 und 18 Uhr interessierte Dorfbewohner dazu ein, sich im Verwaltungsgebäude der Agrargemeinschaft über dieser Projekt zu informieren. Als nächster Schritt ist übrigens eine Grundsatzentscheidung zum Projekt in der Vollversammlung der Agrargemeinschaft Nenzing am 8. Mai vorgesehen.