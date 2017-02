Hochwasser in Waldviertler Gemeinde nach Eisstoß auf Thaya

Das Hochwasser floss über die Hauptstraße - © APA (BFK WAIDHOFEN/MAYER)

Ein Eisstoß auf der Thaya hat am Dienstagabend zu Hochwasser in Vestenpoppen in der Waldviertler Gemeinde Waidhofen a.d. Thaya-Land geführt. Die Ortsdurchfahrt musste gesperrt werden, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando. Die FF Vestenpoppen-Wohlfahrts und Waidhofen a.d. Thaya standen im Einsatz.