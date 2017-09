Hochwasser hält Vorarlberger Feuerwehren auf Trab

Voll gelaufene Keller und gesperrte Straßen hielten die Feuerwehr auf Trab, weshalb sie rund 160 Mal ausrücken musste. Besonders Lustenau hatte es stark getroffen. Dort wurden bis zum Samstagmittag bereits 31 Einsätze gezählt. Knapp 200 l/m2 wurden in Lustenau an manchen Messstellen gemessen. Insgesamt waren am Wochenende 25 Ortfeuerwehren im Einsatz.

Straßensperren und übergelaufene Bäche

Die Einsatkräfte waren hauptsächlich damit beschäftigt, vollgelaufene Keller auszupumpen. In Götzis musste ein Betriebsgebäude mit Sandsäcken vor dem Wasser eines überlaufenden Baches geschützt werden. Im Dornbirner Stadtbezirk Rohrbach bei der Achbrücke musste die Straße gesperrt werden.











(Red.)