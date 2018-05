Thiam führt das Feld an

Hochsprung-Weltrekord von Thiam in Götzis

Siebenkämpferin Verena Preiner ist gut in das 44. Mehrkampf-Meeting in Götzis gestartet. Zum Auftakt setzte die Oberösterreicherin am Samstagvormittag über 100 m Hürden mit 13,50 Sekunden eine neue persönliche Bestmarke. Das Feld wird nach zwei Bewerben von Olympiasiegerin Nafissatou Thiam mit 2.309 Punkten angeführt. Die Belgierin sorgte mit 2,01 m im Hochsprung für einen Siebenkampf-Weltrekord.

Noch nie war diese Höhe bei einem Siebenkampf übersprungen worden. Zusätzlich schaffte Thiam damit eine Jahresweltbestleistung und brachte sich in eine gute Position, um den seit 2007 bestehenden Europarekord der Schwedin Carolina Klüft (7.032 Punkte) anzugreifen. Die 23-Jährige wagte sich nachher noch an 2,04 m, kam aber dreimal nicht über die Marke.

Bei den Männern wurde Damian Warner seinem Favoritenstatus gerecht, der Kanadier lag nach 100-m-Sprint und Weitspringen mit 2.032 Zählern in Führung. Warner strebt seinen dritten Sieg in Folge beim wichtigsten Zehnkampf-Event an.

Preiner, die 1,71 m übersprang, belegt mit 1.917 Punkten den 16. Zwischenrang. In Abwesenheit von ÖLV-Aushängeschild Ivona Dadic und Dominik Distelberger vertreten auch Sarah Lagger und die Tirolerin Andrea Obetzhofer die österreichischen Farben. Lagger (1.886) rangiert vorläufig an der 21. Stelle, Obetzhofer (1.749) ist 26.