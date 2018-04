Hochspannung: Erstes Drehen im Obervermuntwerk II

Bregenz - Mit dem ersten Drehen feierte illwerke vkw einen wesentlichen Meilenstein im Kraftwerksprojekt Obervermuntwerk II.

„Hochspannung“ im wahrsten Sinne des Wortes für die Projektverantwortlichen gab es am Donnerstag, den 19. April in der Krafthauskaverne des neuen Pumpspeicherkraftwerks Obervermuntwerk II. illwerke vkw hatte beteiligte Mitarbeiter, Unternehmen und Partner zum ersten Drehen der “Maschine 1” geladen. Bei diesem traditionellen Akt wird der Zufluss zur Turbine für wenige Sekunden geöffnet, sodass die Kraft des Wassers das Turbinenlaufrad erstmals in Bewegung setzen kann.

Ein Grund zum Feiern

„Alle Beteiligten haben in den letzten Jahren eine unglaubliche Leistung erbracht und ein hervorragendes Beispiel für das riesige Potenzial Vorarlberger Ingenieurskunst geliefert“, so die beiden Vorstandsmitglieder des Unternehmens, Helmut Mennel und Christof Germann. Mit nur wenigen Mausklicks setzten die beiden am provisorischen Maschinenleitstand die Turbine des ersten von zwei Maschinensätzen nun erstmals erfolgreich in Bewegung. Die Freude und Erleichterung war groß, als die Turbine sich erstmals drehte und im Anschluss wieder ans Team der Inbetriebsetzung übergeben wurde, das in den nächsten Wochen und Monaten alle Voraussetzungen erfüllen wird, dass das Kraftwerk für lange Zeit ein wichtiger Player auf dem Spitzen- und Regelenergiemarkt sein wird.